"Каждый играет так, как ему позволяет соперник, – это старая футбольная истина. В выездном для себя поединке сборная Ирландии действовала очень грамотно – в пять защитников. По сравнению с домашним матчем против украинцев, ирландцы поменяли схему на 5-3-2, насытив центр поля, все ударные зоны соперник сумел перекрыть.

Наставник сборной Ирландии: Украина забила гол, которого не должно было быть

Наши футболисты много комбинировали, искали подходы к воротам ирландцев, но брешь в обороне тяжело было найти. Повторюсь, все зоны Ирландия перекрыла и при этом отлично действовала в подстраховке. При столь плотной обороне соперника часто спасают дальние удары. В первом тайме издалека бил Малиновский, а во втором – с нашей стороны ни одного такого выстрела. Потеря Руслана была чувствительной. После его ухода нашей команде не хватало ударов с дальних расстояний, последнего паса и в целом – его креатива.

Чья вина в пропущенном голе? Там была череда ошибок – обрезка в передаче и так далее… Ирландец, забивший этот мяч, проскочил удачно к воротам за счет разности в скорости, ведь в тот момент, когда он разогнался, кто-то из украинцев стоял, кто-то только начинал движение. Футболисты сборной Ирландии играли так, словно это был последний поединок в их жизни.

Почему украинцы выглядели не лучшим образом? Здесь много факторов: выигрыш на выезде в Ирландии, уверенная победа над Арменией, и у наших ребят появилась самоуверенность", – сказал Кривенцов в комментарии FootBoom.

Напомним, сборная Украины расписала боевую ничью с Ирландией (1:1) и с 7-ю очками занимает первую строчку в турнирной таблице группы В1. Очередные поединки в Лиге наций состоятся уже в сентябре.

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