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Ирина Морозюк стала президентом любительского клуба

16:40 104 Читати українською
Ирина Морозюк стала президентом любительского клуба
Ирина Морозюк / твиттер Романа Бебеха

Жена бывшего защитника Динамо Николая Морозюка Ирина продолжает удивлять украинских поклонников футбола.

Ирина Морозюк стала президентом любительского клуба Лион со Львова, о чем жена экс- "динамовца" поделилась в своем Instagram.

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Ирина получила футболку с 5 номером и своим именем и фамилией на презентации в новом статусе.

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"Мои львята. Имею честь быть президентом футбольного клуба Лион Львов. У нас большие цели, все впереди", – подписала фото с игроками Морозюк в своем Instagram.

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