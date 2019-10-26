Жена бывшего защитника Динамо Николая Морозюка Ирина продолжает удивлять украинских поклонников футбола.
Ирина Морозюк стала президентом любительского клуба Лион со Львова, о чем жена экс- "динамовца" поделилась в своем Instagram.
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Ирина получила футболку с 5 номером и своим именем и фамилией на презентации в новом статусе.
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"Мои львята. Имею честь быть президентом футбольного клуба Лион Львов. У нас большие цели, все впереди", – подписала фото с игроками Морозюк в своем Instagram.