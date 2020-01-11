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Ирина Морозюк: Коля много раз делал игру Динамо, а его сплавили

11 января 09:21 1167 Читати українською
Ирина Морозюк: Коля много раз делал игру Динамо, а его сплавили
Ирина Морозюк / Фото из открытых источников

Эпатажная жена экс-полузащитника Динамо Николая Морозюка Ирина рассказала, почему ее муж покинул киевский клуб.

"Я не могу сказать, кто его "зачехлил". Это может быть использовано против меня. Я этого не хочу. Не Хацкевич, у меня другое мнение, но я не могу ее озвучить.

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Я считаю, что его частично сплавили. Коля много раз делал игру, помогал ее делать. У него были ошибки, они у всех есть, но на него реагировали максимально, и тупо уничтожали. Десять плюсов не замечают, а один минус замечают", – сказала Морозюк в программе Милевский Шоу.

Напомним, 31-летний Николай Морозюк является воспитанником Динамо и даже дослужился до капитанской повязки в киевском клубе. В января 2019 года он перебрался в турецкий Ризеспор как свободный агент.

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