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Иран впервые за 40 лет позволил женщинам поддержать сборную на стадионе – команда нанесла историческое унижение Камбодже

19:32 59 Читати українською
Иран впервые за 40 лет позволил женщинам поддержать сборную на стадионе – команда нанесла историческое унижение Камбодже
Сборная Ирана

Сборная Ирана не оставила никаких шансов Камбодже в матче квалификации на ЧМ-2022.

ЧМ-2022. Квалификация, второй этап

Иран – Камбоджа – 14:0

Голы: Нуроллахи, 5, Азмун, 11, 35, 44, Канаани, 18, Тереми, 22, 54, Ансарифард, 40, 48, 60, 88, Могеби, 65, 67, Мохаммади, 85

Иранцы забили в ворота соперника по семь мячей в каждом из таймов. Подопечные Кейсуке Хонды установили собственный антирекорд. С таким счетом Камбоджа не проигрывала еще ни разу в своей истории. До этого максимальное поражение было 0:10 в 1995-м от Индонезии.

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Однако в историю поединок войдет еще по одной причине. Дело в том, что Иран впервые за 40 лет позволил женщинам присутствовать на стадионе и открыто поддерживать свою команду.

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