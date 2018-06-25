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Иран – Португалия: прогноз на матч ЧМ-2018

24 июня 19:18 153 Читати українською
Иран – Португалия: прогноз на матч ЧМ-2018
Иран – Португалия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Иран и Португалия встретятся в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 в Саранске. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Иран – Португалия состоится 25 июня на стадионе Мордовия Арена. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Иран – Португалия, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной букмекерской конторы Willam Hill явным фаворитом противостояния называют команду Португалии. Коэффициент на победу Роналду и компании составляет 1.67, а потенциальный триумф Ирана оценивается баллом 5.50. На ничью ставят 3.50.

Букмекеры из Bwin дают очень похожие коэффициенты. На победу команды Сантуша ставят коэффициент 1.67, ничья оценивается в 3.65, победа иранцев – 5.60.

Напомним, у Португалии после 2 туров в активе 4 очка, как и у Испании. Иран набрал 3 очка. Таким образом, для выхода из группы Иран устроит только победа. Любой другой результат выведет в 1/8 финала Португалию.

ЧМ-2018 3 тур

Иран - Португалия: Понедельник 25 июня 2018

Иран
до матча
17
час
:
31
мин
Португалия
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Теги
ЧМ 2018 Иран - Португалия Иран Иран Португалия Португалия
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