Иран – Испания: анонс матча ЧМ-2018

Иран и Испания сыграют в матче 2-го тура чемпионата мира 2018 в группе B. Анонс игры читайте на "Футбол 24".

Иран – Испания

20 июня, 21:00. Казань, стадион Казань Арена

Главный арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сборная Испании начала свой турнирный путь на ЧМ-2018 с феерической ничьей против Португалии. Напомним, что за два дня до своего дебюта на Мундиале "Ла Роха" находилась на устах всего мира из-за скандального увольнения Лопетеги с должности главного тренера. Однако, несмотря на стрессовую ситуацию, испанцы под руководством Фернандо Йерро продемонстрировали качественный футбол и были близки к победе, если бы свою гениальность не проявил Криштиану Роналду.

Иран – Испания: прогноз на матч ЧМ-2018

Перед матчем против Ирана Йерро предстал перед сложной дилеммой: оставить в рамке ворот Давида Де Хеа, или дать шанс молодому Кепе. Голкипер МЮ пропустил курьезный гол от Роналду и был беспощадно раскритикован на родине. Большинство фанов "Ла Рохи", которые приняли участие в опросе популярного издания Marca, считают, что Йерро должен посадить Де Хеа на скамью и дать шанс Кепе. Впрочем источники из лагеря сборной Испании сообщают, что тренерский штаб пока не планирует никаких кадровых пертурбаций.

Испанцы надеются победить Иран и забить как можно больше голов, ведь "Ла Роха" понимает, что судьба первой строчки в группе может зависеть от разницы мячей. Тем более, учитывая тот сумасшедший бомбардирский аппетит, который появился у Роналду уже в первом матче Мундиаля. Однако сборная Ирана также не собирается выполнять роль мальчиков для битья.

Подопечные Кейруша благодаря автоголу довольно неожиданно обыграли крепкую команду Марокко и возглавляют группу B. Очевидно, что в матче против Испании персы будут пытаться выполнить, прежде всего, задачу минимум – не проиграть. В случае ничьей Иран получит реальные шансы на выход из группы, а вот Испания рискует попасть в зависимость от своих соперников и всяких математических раскладов.

Если на поле команда Кейруша выглядит аутсайдером еще до начала матча, то на трибунах Иран должен получить существенное преимущество благодаря своему "12-му игроку". В Иран отправились аж 15 тысяч иранских фанов, которые будут неистово поддерживать "принцев Персии". Добавим, что Испания и Иран еще ни разу не встречались на футбольном поле, поэтому для обеих команд это будет совершенно новый опыт.

Кадры

Йерро перед матчем против Ирана получил приятную головную боль. Основной правый защитник "Красной Фурии" Дани Карвахаль тренировался без ограничений в общей группе и, похоже, готов дебютировать на ЧМ-2018. Однако, несмотря на приличную игру Начо с Португалией и сумасшедший гол защитника Реала, сейчас трудно спрогнозировать, решится ли Йерро делать какие-то изменения в обороне.

Омид Эбрахими и Алиреза Джаханбахш в игре с Марокко были заменены из-за травм, однако оба игрока готовились к Испании в общей группе сборной Ирана. А вот основной центральный защитник команды Кейруша Рузбех Чемши, который также получил повреждение в матче против Марокко, на ЧМ-2018 уже не сыграет.

Ориентировочные составы на матч Иран – Испания

Иран: Бейранванд, Хаджасафи, Монтазери, Пуралиганджи, Резаеян, Эбрахими, Ансарифард, Амири, Шоджай, Джаханбахш, Азмун

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Коке, Силва, Иско, Коста

Прогноз от Футбол 24 – 2: 0

Сборная Испании серьезно превосходит Иран по классу исполнителей, поэтому пиренейцы просто обязаны побеждать. Любой другой результат в этом матче будет понять довольно сложно. Однако Иран – тоже не подарок. Команда Кейруша хорошо защищается и лишает соперника свободных зон, поэтому вряд ли стоит ожидать, что "Ла Роха" сможет набросать персам полную сумку мячей.