Иран и США сойдутся в сверхпринципиальной битве 3 тура группового этапа ЧМ. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на Футбол 24.

Встреча начнется в 21:00 по Киеву. Параллельно будут играть другие участники группы В – Уэльс против Англии. Ирану фактически достаточно и ничьей, а вот американцам нужно исключительно побеждать.

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Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24.

Стартовые составы команд:

Иран: Бейранванд – Резаэин, М. Хоссейни, Пуралиганджи, Мохаммадиф – Хаджсафи (к), Эзатолахи, Нуроллахи, Голизаде – Азмун, Тареми;

США: Тернер – Дест, Картер-Уикерс, Рим, Робинсон – Маккени, Адамс (к), Муса – Веа, Сарджент, Пулишич.