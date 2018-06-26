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Иран – Португалия: Куарежма признан лучшим в матче

25 июня 23:30 24 Читати українською
Иран – Португалия: Куарежма признан лучшим в матче
Рикарду Куарежма и Криштану Роналду / Фото: ФИФА

Автор первого гола Рикарду Куарежма стал лучшим игроком матча чемпионата мира-2018 Иран – Португалия.

Иран сумел вырвать ничью в матче против Португалии.

Иран – Португалия – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча признан автор первого гола в поединке Рикарду Куарежма, сообщает официальный сайт ФИФА.

Напомним, что во втором тайме Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

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ЧМ-2018 3 тур

Иран - Португалия: Понедельник 25 июня 2018

Иран
Матч окончен
1 : 1
Португалия
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Теги
ЧМ 2018 Иран - Португалия Португалия Португалия Рикарду Куарежма Рикарду Куарежма
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