Иран – Португалия, Испания – Марокко: анонс матчей ЧМ-2018

Иран встретится с Португалией, а Испания будет противостоять Марокко в матчах 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Анонс матчей читайте на сайте "Футбол 24".

Иран – Португалия

25 июня, 21:00. Саранск, стадион Мордовия Арена

Главный арбитр: Энрике Касерес (Парагвай)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Португалия и Иран проведут настоящий матч за жизнь. Пиренейцы, которые делят с Испанией первое место в группе B (4 пункта), опережают персов всего на одно очко. Команду Кейруша устроит победа с любым счетом, чтобы пробиться в плей-офф, а Роналду и Ко выйдут в 1/8 финала, даже сыграв вничью. Однако португальцы, конечно, рассчитывают на большее, ведь хотят финишировать первыми, чтобы получить более слабого соперника в раунде на выбывание.

Иран – Португалия: прогноз на матч ЧМ-2018

Португальцы перед решающей игрой против Ирана расписали феерическую ничью с Испанией (3:3), а затем минимально обыграли Марокко (1:0). Четыре очка своей команде принес неудержимый Криштиану Роналду – пока единственный игрок сборной Португалии, который отмечается голами на ЧМ-2018. КР7 находится среди лидеров бомбардирской гонки, забив 4 мяча. В матче с Ираном Роналду, конечно, будет стремиться улучшить свои показатели. Тем более, что португальцам нужно забивать как можно больше, ведь при равном количестве очков с Испанией судьбу первой позиции будет определять разница мячей.

Сборная Ирана уже стала одним из открытий турнира, победив Марокко (1 0), которое многие считали третьей силой в этой группе, а затем "попив крови" испанцам (0:1). Одним из главных козырей персов перед матчем с Португалией должен стать главный тренер Карлуш Кейрош. Он прекрасно знает слабые и сильные стороны своих соотечественников. Кейрош ранее тренировал 6 игроков из нынешнего состава сборной Португалии: Роналду, Патрисиу, Моутинью, Пепе, Бету и Бруну Алвеша.

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Сантуш может рассчитывать на всех своих футболистов. Моутинью, участие которого находилось под вопросом из-за болезни, успел восстановиться и тренировался в общей группе перед матчем.

Ирану не поможет хавбек Али Карими, а решение об участии защитника Хаджсафи будет приниматься в день игры.

Ориентировочные составы команд

Иран: Бейранванд, Сафи, Пурлиганджи, Хоссейни, Резаеян, Эзатолахи, Ансарифард, Амири, Эбрахими, Джаханбахш, Азмун

Португалия: Патрисиу, Пепе, Фонте, Седрик, Геррейру, Моутинью, Карвалью, Бруну Фернандеш, Роналду, Андре Силва, Гедеш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Испания – Марокко

25 июня, 21:00. Калининград, стадион Калининград

Главный арбитр: Равшан Ирматов (Узбекистан)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сборная Марокко – единственная команда группы B, которая уже не имеет никаких турнирных задач. Подопечные Эрве Ренара несмотря на довольно неплохую игру потерпели два поражения в матчах против Ирана (0:1) и Португалии (0:1). Следовательно, на поле стадиона Калининград марокканцы будут выходить только с целью порадовать своих болельщиков, которые очень круто поддерживали команду на турнире.

Испания – Марокко: прогноз на матч ЧМ-2018

Испания вместе с португальцами возглавляет квартет, опережая своих географических соседей по дополнительным показателям. Подопечным Йерро, которые намучились в предыдущем матче с Ираном (1:0) очень важно одержать победу, чтобы выйти в плей-офф с первого места. Учитывая важность забитых и пропущенных мячей "Ла Роха", конечно же, должна бить Марокко с как можно большим счетом. Помочь "Красной Фурии" комфортно обыграть марокканцев призван нападающий Сельты Аспас, который, по прогнозам испанских СМИ, составит компанию Диего Косте в атаке с первых минут.

Кстати, существует вариант, при котором Испания может и не выйти в плей-офф чемпионата мира. Такое развитие событий возможно, если команда Йерро, например, уступит Марокко с разницей в два и более мячей, а Иран минимально обыграет Португалию. Конечно, такое развитие событий – из разряда фантастики, однако на этом Мундиале, кажется, возможно абсолютно все.

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За день до игры Пепе Рейна и Начо пропустили тренировку в общей группе сборной Испании, работая индивидуально в тренажерном зале. Однако к матчу с Марокко они, скорее всего, подойдут в полной боевой готовности, хотя и не имеют много шансов выйти на поле.

Сборная Марокко будет вынуждена обходиться без защитника Бенассера, который получил травму на тренировке. А вот Амрабат, у которого были подозрения на сотрясение мозга, скорее всего сможет принять участие в игре.

Ориентировочные составы команд

Испания: Де Хеа, Альба, Рамос, Пике, Карвахаль, Коке, Тьяго, Иско, Силва, Коста, Аспас

Марокко: Мохамед, Ашраф, Саисс, Бенатия, Мендил, Аль-Ахмади, Зиеш, Буссуфа, Беланда, Амрабат, Бутаиб

Прогноз "Футбол 24" – 2:0