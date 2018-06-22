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Иран – Испания Послематчевая пресс-конференция Карлуша Кейруша

21 июня 00:21 101 Читати українською
Иран – Испания Послематчевая пресс-конференция Карлуша Кейруша
Карлуш Кейруш / Фото Al Bawaba

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился впечатлениями после матча с Испанией.

"Мы показали, что готовы страдать и бороться до конца. Считаю, мы заслуживали лучшего результата. Испания играла в свой футбол, как против других команд.

Отдельно хочу поздравить Фернандо Йерро. Мы многое почерпнули из этой игры. У нас были шансы забить, и мы стремились забить, но испанцы нарушали правила, а судья этого не видел.

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Наша команда не ищет виновных. Если мы проиграли, то проиграла вся команда. Я никогда не обвиняю кого-то конкретного в поражении. У нас еще есть шанс пройти в плей-офф. Это наша мечта и цель на данный момент. Мы не сдаемся и будем работать над этой мечтой", – цитирует Кейруша издание championat.

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