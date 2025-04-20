Ипсвич будет принимать Арсенал в 33 туре АПЛ. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 33-го тура чемпионата Англии 2024/25 между Арсеналом и Ипсвичем начнется в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta sport.

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Александр Зинченко второй раз подряд попал в стартовый состав. Украинец играл также в прошлом матче против Брентфорда (1:1).

Стартовые составы:

Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Кивьер, Зинченко, Райс, Мерино, Эдегор, Сака, Мартинелли, Троссар.

Ипсвич: