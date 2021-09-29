Гостевой комплект Интера украшают черно-синие змеи, которые являются одним из символов клуба. Впрочем, на матч с Шахтером "нерадзурри" убрали их.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Причиной стали правила УЕФА относительно вида формы – на ней не должно быть никаких изображений или иллюстраций. Претерпел изменения и вид спонсора – на матч с Шахтером Интер убрал "By Socios" под надписью Inter Fan Token.

К слову, Интер и Шахтер разошлись миром (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лидером группы D стал Шериф, который сенсационно обыграл Реал на Сантьяго Бернабеу.

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