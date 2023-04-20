"Это большое счастье. Это важный вечер для всего Интера – мы провели отличный матч и заслужили это в течение 180 минут против команды высочайшего уровня, которая дважды проиграла за восемь месяцев до встречи с нами.

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Мы заслужили этот полуфинал. Это была мечта, но теперь мы здесь и будем играть всерьез. Я рад за ребят и их путь. Мы начали с очень сложной группы с Баварией и Барселоной, но мы играли хорошо, были сплоченными вместе с болельщиками, которые нам очень помогли. Работаем каждый день, чтобы жить этими днями, которых не хватало в Интере на протяжении многих лет", – цитирует Индзаги сайт УЕФА.

В полуфинале самого престижного евротурнира Интер сойдется с Миланом, выбившим Наполи. Поединки запланированы на 10 и 16 мая.

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