"Горняки" предложили за Бруно Прашедеса 7 млн ​​евро, но такое предложение не устраивает Интернасьонал, сообщает GauchaZH. Бразильцы хотят за 19-летнего таланта большую сумму.

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Причиной таких аппетитов являются финансовые проблемы клуба. Интернасьонал обладает лишь 70% экономических прав на футболиста, а потому получит не полную сумму, которую предлагает Шахтер. В ближайшее время "колорадос" хотят выручить около 13,5 млн евро на трансферах своих исполнителей, чтобы покрыть все задолженности.

Для того, чтобы выросла стоимость на Прашедеса, в Бразилии даже разработали план. Бруно планируют еще больше привлекать к игре за основу Интернасьонала, чтобы тот сыграл в молодежной сборной Бразилии и увеличивал интерес к себе.

К слову, Бруно Прашедес является воспитанником Флуминенсе, а в Интернасьонал перебрался в 2019-м. За это время уже сыграл в 35 матчах в футболке "колорадос". Также Бруно является игроком молодежной сборной Бразилии.

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