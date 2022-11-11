Защитник "горняков" Витао имеет все шансы продолжить выступления на родине.

Арендное соглашение рассчитано до следующего лета. Витао хорошо себя зарекомендовал, поэтому Интернасьонал хочет его выкупить. Правда, клуб пытается сэкономить, сообщает UOL .

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В контракте прописана опция выкупа за 4 миллиона евро. Однако бразильцы хотят сэкономить на полноценном трансфере, поэтому предлагают 2,5-3 миллиона при условии, что оставят Шахтеру часть прав на защитника. Сам футболист ранее заявлял, что будет рад продолжить выступления в "народном клубе"

В текущем сезоне Витао является почти незаменимым игроком основы Интернасьонала – провел 37 матчей и забил 2 мяча.

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