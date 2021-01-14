Бразилец проведет еще одни переговоры с Интернасьоналем насчет контракта после завершения сделки с Шахтером.

Переход Тайсона в Интернасьональ под угрозой срыва – бразильцы выставили условие звезде Шахтера

Точная дата встречи представителей клуба и игрока неизвестна, однако уже 18 января Тайсон должен вернуться в расположение "горняков", информирует UOL.

К слову, ранее футболист неоднократно заявлял о мечте вернуться в Интернасьональ, где он начинал свою профессиональную карьеру. Однако, "горняки" намерены удержать игрока и готовы предложить ему новый контракт.

Тайсону подготовили план побега из Шахтера – главный претендент сменил руководство и предложит контракт уже зимой