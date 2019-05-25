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Интернасьональ опроверг слухи о переговорах с Динамо об аренде Сидклея

11:17 46 Читати українською
Интернасьональ опроверг слухи о переговорах с Динамо об аренде Сидклея
Сидклей / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Феррейра Сидклей, вероятно, продолжит защищать цвета киевлян.

Роберто Мело, который является президентом Интернасьоналя, внес конкретику относительно слухов о возможном трансфере Сидклея в бразильский клуб.

Сидклей рассказал, что Че Че держал в тайне возможный уход из Динамо, а Буэно не верил в переход в Сан-Паулу

"Что касается Сидклея, то он интересный игрок. Но мы не вели переговоры с Динамо по этому футболисту", – цитирует Мело издание Torcedores.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что боссы Интернасьоналя обратились к киевлянам с предложением аренды бразильца.

В текущем сезоне УПЛ Сидклей провел 16 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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