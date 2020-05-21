Интернасьональ будет бороться с именитыми клубами за Тайсона

Президент бразильского Интернасьоналя Марсело Медейрос не оставляет надежд подписать форварда Шахтера Тайсона.

"Я разговаривал с Тайсоном. Он наш кумир, у него очень сильная идентичность с клубом. Однажды его жена смотрела игру на стадионе вместе с моей женой. Он имеет нашу привязанность.

Тайсон определил дату своего возвращения в Интернасьонал

Мы уже пытались выяснить возможность его перехода, но он является кумиром в своей нынешней команде. Есть влиятельные клубы из Европы, которые также заинтересованы, но Интер всегда будет открыт для него", – цитирует Медейроса Revista Colorada.

К слову, действующий контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до лета 2021 года. Он является воспитанником академии Интернасьоналя. В составе команды из Порту-Алегри бразилец начал свою профессиональную карьеру в 2008 году.

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