toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Интернасьональ будет бороться с именитыми клубами за Тайсона

22:24 33 Читати українською
Интернасьональ будет бороться с именитыми клубами за Тайсона
Тайсон / Сайт Шахтера

Президент бразильского Интернасьоналя Марсело Медейрос не оставляет надежд подписать форварда Шахтера Тайсона.

"Я разговаривал с Тайсоном. Он наш кумир, у него очень сильная идентичность с клубом. Однажды его жена смотрела игру на стадионе вместе с моей женой. Он имеет нашу привязанность.

Тайсон определил дату своего возвращения в Интернасьонал

Мы уже пытались выяснить возможность его перехода, но он является кумиром в своей нынешней команде. Есть влиятельные клубы из Европы, которые также заинтересованы, но Интер всегда будет открыт для него", – цитирует Медейроса Revista Colorada.

К слову, действующий контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до лета 2021 года. Он является воспитанником академии Интернасьоналя. В составе команды из Порту-Алегри бразилец начал свою профессиональную карьеру в 2008 году.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано

blog_ava
Шахтер – Рух: где смотреть первый матч "горняков" за 2 месяца
12:53
1031
Теги
Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Интернасьонал Интернасьонал
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
5
мин
Динамо Киев
14:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук