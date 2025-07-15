Журналист Игорь Бурбас развеял слухи о возможном переходе Виталия Буяльского в ближайшее время.

"Виталий Буяльский останется в Динамо. Развеиваю слухи о возможном переезде капитана киевлян за океан.

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Интерес из МЛС к персоне хавбека является регулярным. Однако, насколько мне известно, этим летом – никакой конкретики", – заверил журналист Игорь Бурбас.

Напомним, Буяльский пребывает в системе Динамо с 16-летнего возраста. За первую команду "бело-синих" провел 360 матчей, оформив 80 голов и 64 ассиста. Несколько месяцев назад хавбек продлил контракт до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

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