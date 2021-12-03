Миланский клуб готовится в январе расторгнуть контракт с 29-летним хавбеком, информирует Сalciomercato.

Эриксен вернулся к тренировкам с датским клубом

Эриксен постепенно возвращается к тренировкам после печально известной остановки сердца на Евро-2020 и ждет вердикта врачей о возможности вернуться на поле. Впрочем, шансов на игру в Италии практически нет, ведь здесь запрещено заниматься профессиональным спортом людям с вживленными кардиостимуляторами. Интер смирился с неприятной ситуацией, потому отпустит хавбека свободным агентом.

Общий ущерб "нерадзурри" можно оценить в 13,5 млн евро. За полгода бездействия зарплату Эриксена покрывал УЕФА, однако в общем датчанин отработал только половину своего 4-летнего контракта. Интер же платил Тоттенхэму за игрока немалые 27 млн евро.

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