Интер на официальном сайте сообщил о подписании 22-летнего французского хавбека Анди Диуфа.

По информации Transfermarkt, трансфер обошелся в 20 миллионов евро, а контракт рассчитан до 2030 года. Несмотря на свой юный возраст, Диуф успел поиграть за молодежку ПСЖ, Ренн, Базель и Ланс, из которого он и перебрался в "нерадзурри".

К слову, в прошлом сезоне Анди сыграл в 37 матчах за Ланс, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами. Основной позицией является центральный полузащитник, но также может сыграть опорного или атакующего.

