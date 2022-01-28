Кайседо прошел медосмотр в Интере и должен быть объявлен в статусе новичка "нерадзурри", сообщает именитый инсайдер Фабрицио Романо.

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Контракт с эквадорцем рассчитан до конца сезона, а стороны уже согласовали все условия. В то же время, Интер отпустил хавбека Стефано Сенси в аренду в Сампдорию. О переходе клубы еще не объявили официально, однако, по информации Transfermarkt, итальянец уже перебрался в генуэзский клуб.

К слову, Кайседо провел 10 матчей за Дженоа в этом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Сенси же сыграл в 12 поединках за Интер, в которых забил 1 гол.

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