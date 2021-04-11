Победа над Кальяри (1:0) позволила "нерадзурри" установить исторический рекорд Серии А, сообщает Opta.

Ювентус уверенно одолел Дженоа и вплотную приблизился ко второму месту, Лацио в добавленное время вырвал победу у Вероны

Интер стал первой командой, которая начала второй круг с 11 побед подряд. Символично, что предыдущим владельцем рекорда был заклятый враг – Милан. "Россонери" в сезоне 1989/90 добыли 10 побед на старте второй половины чемпионата.

Добавим, что за 8 туров до финиша Серии А подопечные Конте опережают Милан на 11 очков.

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