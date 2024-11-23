Интер обыграл Верону (5:0) в рамках 13-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча на "Футбол 24".

Симоне Индзаги пришлось выйти без своего капитана. Лаутаро Мартинес подхватил вирус, поэтому не мог сыграть против Вероны. Тренер очень удивил заменой, выпустив Хоакина Корреа. И это оказалось невероятно правильным решением.

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Уже на 17-й минуте аргентинец открыл счет, открывшись под передачу Тюрама. На этом не остановился и очень быстро отблагодарил коллегу, выведя на ударную позицию Маркуса. Француз тоже не терял моментов и на 25-й минуте уже имел дубль (не забываем про ассист).

Еще до перерыва по голу в свой актив успели записать центрбеки – де Врей и Биссек. Интер впервые за 60 лет сумел забить 5 голов в первом тайме в матче Серии А. Соответственно на вторую половину главной задачей стала экономия сил, потому что уже во вторник предстоит играть против РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.

Благодаря этой победе Интер набрал 28 очков и хотя бы временно поднялся на первое место, но конкуренты сыграют позже. Верона осталась на 14-й строчке.

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