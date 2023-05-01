Миланский Интер может отпустить летом одного из лучших игроков.

Итальянский гранд стремится собрать деньги, чтобы усилить летом свою команду. Руководство Интера размышляет о продаже Лаутаро Мартинеса.

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Как сообщает Football Insider, за аргентинского нападающего итальянцы попросят около 70 миллионов евро. Манчестер Юнайтед обозначил 25-летнего игрока в качестве потенциального летнего подписания, если им не удастся привести Харри Кейна на Олд Траффорд. За нападающим также следят Реал Мадрид и Арсенал.

Лаутаро Мартинес – лучший бомбардир Интера. В его активе 17 голов в 32 матчах за миланцев в Серии А. Действующее соглашение аргентинца с итальянским клубом рассчитано до 2026 года.

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