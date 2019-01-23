Интер выставил на трансфер Перишича

Полузащитник "нерадзурри" Иван Перишич может в ближайшее время сменить клубную прописку.

Руководство Интера выставило хорватского хавбека на трансфер и готово продать Ивана за 40 млн евро, информирует Corriere della Sera.

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Причина такого шага – недовольство главного тренера Лучано Спалетти игрой Перишича. Сообщается, что миланский клуб уже ведет переговоры с Манчестер Юнайтед и Атлетико относительно потенциального трансфера игрока.

Сам Перишич ранее отмечал, что хочет поиграть в английской Премьер-лиге. В текущем сезоне Серии А хорват сыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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