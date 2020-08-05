Интер вышел в четвертьфинал Лиги Европы, переиграв Хетафе на классе – Лукаку забил рекордный гол

Хетафе дал бой Интеру в матче 1/8 финала Лиги Европы, однако преимущество "нерадзурри" в индивидуальном классе привело к поражению мадридцев и вылету из турнира.

Для Интера и Хетафе матч 1/8 финала на Фелтинс Арене был первым и единственным. Победитель сразу же проходил в четвертьфинал, поэтому обе команды выставили максимально сильные составы. Неожиданно для всех, лучше начали мадридцы – до 20-й минуты они не выпускали миланцев за пределы центрального круга и провели шесть ударов по воротам, в то время как у "нерадзурри" не было ни одного. Правда, только один выстрел стал по-настоящему голевым – это Мата на 2-й минуте пробивал головой с близкой дистанции, заставив Хандановича откровенно спасать. Все остальные попытки или приходились в защитников, или оказались слишком неточными.

Тепловая карта Интера в первые 15 минут

Интер начал просыпаться только во второй половине тайма. Первый звоночек прозвучал на 25-й минуте, когда Лаутаро Мартинес воспользовался ошибкой соперника, прорвался по правому флангу и мощно выстрелил в дальний нижний угол – Сориа парировал! Второй сигнал прилетел на 28-й минуте, когда Гальярдини ударом в падении замыкал подачу на левую штангу – и снова Сориа справился.

Третьей ошибки итальянцы не простили: на 33-й минуте Лукаку получил заброс от Бастони из собственной половины поля, ворвался в штрафную, оттер Эчейту от мяча и пробил в дальний угол – 1:0! Ромелу отличился в рекордном восьмом матче Лиги Европы подряд. Последний раз в этом турнире так часто забивал лишь Алан Ширер (в КУЕФА в 2005 году).

В последней трети первого тайма Интер отдал инициативу Хетафе, однако уже не допускал моментов у своих ворот. У подопечных Пепе Бордаласа ничего не получалось, но и команда Антонио Конте им особо не угрожала – "нерадзурри" было достаточно общего контроля над перемещениями соперника. В конце концов, на перерыв футболисты ушли при минимальном преимуществе миланцев.

На старте второго тайма Интер сразу же захватил инициативу, едва не удвоив своё преимущество. Так, на 48-й минуте мог забивать Барелла, который отклеился от Арамбарри и пробил метров с 22-х в левый угол – мяч пролетел с рикошетом рядом со штангой. Далее последовала подача с углового на правый край штрафной, откуда боковыми ножницами стрелял Д'Амброзио – Сориа парировал на Година, а его удар с острого угла в последний момент накрыл Мата! В дальнейшем "нерадзурри" сбавили обороты, перестав обострять, однако Хетафе все равно сидел в глухой обороне без шансов на какую-то остроту.

Пепе Бордалас на 56-й минуте снял с игры Максимовича, выпустив Анхеля. Мадридцы сразу же зашевелились, а во второй трети тайма даже начали создавать хорошие моменты: так, на 64-й минуте Анхель пробивал с дистанции мимо, а на 67-й Мата замыкал подачу Ньома с правого фланга – мяч летел под перекладину, однако Ханданович спас Интер! Через минуту головой пробивал Эчейта, но это уже было совсем неостро.

Неплохо на 72-й метров с двадцати стрелял Тимор – "круглый" медленно пролетел мимо правой штанги, однако за секунду до удара Годин в борьбе с Молиной сыграл рукой в своей штрафной. Энтони Тейлор пересмотрел повтор и назначил пенальти, Молина пошёл пробивать – и выстрелил мимо левого угла!

Интер понял намёк, вернув инициативу под контроль и едва не забив второй гол на 78-й минуте – это Барелла ворвался на правый край штрафной и выкатил пас на 11 метров под удар Лукаку, однако Ромелу пробил слишком слабо и неточно!

Антонио Конте на 82-й решил добавить к своей атаки Эриксена, и через минуту его замена сработала: Кристиан разогнал контратаку и отдал пас на правый край штрафной, а оттуда пошёл прострел, который слабо выбили на датчанина – Эриксен сразу же расстрелял ворота. 2:0. На 89-й Санчес мог и добить Хетафе, однако чилиец запорол выход один на один. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу "нерадзурри".

Таким образом, Интер вышел в четвертьфинал Лиги Европы, в котором встретится с победителем пары Байер – Рейнджерс.