Защитник Борусии из Менхенгладбаха Матиас Гинтер получил вариант с продолжением карьеры в итальянской Серии А.

Интер готов подписать центрбека летом, сообщает Tuttomercatoweb.

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Гинтер отказался продлевать контракт с Боруссией и покинет Менхенгладбах в качестве свободного агента. "Нерадзурри" сделали первое предложение защитнику. Немец может подписать с миланцами 4-летний контракт с окладом в 3 млн евро. Сам чемпион мира-2014 предпочел бы зарабатывать 3,5 млн в год.

К слову, в нынешнем сезоне Матиас Гинтер провел 13 матчей во всех турнирах. Это пятая кампания защитника в составе "жеребцов".

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