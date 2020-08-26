Интер вышел из борьбы за Месси, – Ди Марцио

Миланский Интер в данный момент не рассматривает вариант с подписанием лидера испанской Барселоны Лионеля Месси.

Руководство "нерадзурри" считает трансфер аргентинца нереальным. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио написал на своем сайте.

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Накануне Месси официально заявил о намерении покинуть Барселону этим летом. В свою очередь каталонцы стремятся сохранить Лео и не собираются отпускать его в статусе свободного агента. Менеджмент Интера в такой ситуации решил не работать над переходом Месси. Теперь основным претендентом на него якобы является Манчестер Сити.

Отметим, что миланцы систематически проявляют интерес к 6-кратному обладателю "Золотого мяча" и пытались подписать его еще в эпоху Массимо Моратти.

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