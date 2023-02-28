Болонья нанесла Интеру седьмое поражение в этом чемпионате. Теперь "нерадзурри" отстают от лидирующего в турнирной таблице Наполи на 18 очков – похоже, гонка за скудетто окончательно проиграна.

После поражения от Болоньи (0:1) генеральный директор Интера Беппе Маротта дпл понять, что клуб ожидает от главного тренера команды Симоне Индзаги исправления ситуации.

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"Прогресс этих лет удовлетворительный, но команда и тренер должны сделать больше, чтобы решить проблему стабильности. Мы как руководство всегда готовы их поддержать, но им самим придётся найти решение проблемы", – цитирует Маротту Corriere dello Sport, ссылаясь на Sky Sport.

"Хочу попросить тренера и команду о большей мотивации и концентрации, чтобы мы добились поставленной цели на этот сезон – выйти в Лигу чемпионов. Индзаги – хороший, молодой и хорошо подготовленный тренер. Доверие к нему никогда не было недостаточным", - заявил Маротта.

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