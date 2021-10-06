Продажи Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими не решили все финансовые проблемы Интера.

"Нерадзурри" продолжат отпускать игроков и в следующие трансферные окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Правда, зимой миланцы попробуют сохранить основной состав для борьбы за Скудетто. На рынок выставят только ветеранов с большими зарплатами. Первый в списке – Алексис Санчес, который получает 7 млн евро в год. Чилийца с радостью отпустят свободным агентом, если найдется желающий клуб.

Добавим, что Алексис провел 4 матча в текущем сезоне и отметился одним ассистом.

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