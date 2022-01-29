Защитник Интера Робин Госенс останется в составе "нерадзурри" в статусе полноценного игрока миланцев после выполнения специфического условия.

Как известно, Госенс стал игроком Интера на правах аренды с правом выкупа при определенных условиях. Журналист Sky Germany Флориан Плеттебург раскрыл договоренность, при выполнении которой "нерадзурри" должны выкупить немца из Аталанты, сообщает Get Football News Germany.

Госенс официально перешел из Аталанты в Интер

Отмечается, что опция выкупа, прописанная в контракте, активируется, когда Интер забьет свой первый официальный гол в сезоне 2022/23. Добавим, что действующий чемпион Италии должен выложить 25 млн евро плюс бонус за Робина.

В текущем сезоне Госенс провел 8 матчей за бергамасков, забил 2 гола и отдал 1 ассист. В конце сентября левый защитник получил травму и с тех пор не выходил на поле.

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