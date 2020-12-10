"Шахтер успешно выступил в Лиге Чемпионов, учитывая те команды, которым приходилось противостоять. Далее "горняки" будут продолжать развивать молодых игроков уже в Лиге Европы.

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Тренерский штаб Шахтера переиграл Конте. Интер выглядел импотентной командой, которая не может довести дело до логического завершения", – отметил Морозов в эфире Ночь Лиги чемпионов.

Напомним, Шахтер не пропустил Интер в плей-офф ЛЧ, а сам занял третье место, которое гарантирует участие в 1/16 финала Лиги Европы.

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