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Интер выдвинул ультиматум Барселоне – трансфер Лаутаро возможен только при одном условии

10:00 164 Читати українською
Интер выдвинул ультиматум Барселоне – трансфер Лаутаро возможен только при одном условии
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Руководство миланского Интера послало четкий сигнал испанской Барселоне относительно потенциального перехода своего нападающего Лаутаро Мартинеса.

"Блаугранас" уже согласовали трансфер с форвардом, но не могут договориться с боссами миланцев. Спортивный директор Интера Пьеро Осилио публично выдвинул ультиматум Барселоне, сообщает Marca.

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"Лаутаро не продается. Барса связалась с нами, мы в хороших отношениях, но мы сказали им, что не намерены его продавать. Существует способ забрать Лаутаро Мартинеса из Интера – это активация клаусулы Все знают об этом, поэтому скрывать информацию бесполезно. Существует пункт, четко предусмотрены сроки и финансовые обязательства.

Действие этого пункта завершается в первые дни июля, это единственная существующая возможность для ухода Лаутаро. Мы не собираемся ни с кем обсуждать и решать "проблему Лаутаро", поскольку делаем ставку на него, он является нашим важным активом, и давайте не забывать, что у него есть еще 3 года по контракту с Интером", – заявил функионер в эфире Sky Italia.

Напомним, что Барселона в течение длительного времени пыталась договориться о трансфере аргентинского нападающего Интера. Правда, каталонцы не имеют возможности выплатить 111 млн евро клаусулы и предлагали "нерадзурри" нескольких своих игроков с доплатой.

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