Интер выбрал потенциального преемника Хандановича – неожиданный выбор "нерадзурри"

Миланский клуб намерен подписать голкипера Удинезе Хуана Муссо, который должен через несколько сезонов заменить ветерана Самира Хандановича.

25-летний аргентинский вратарь – приоритетная цель Интера во время летнего трансферного окна, сообщает Calciomercato. Руководство "нерадзурри" уверено, что Муссо в перспективе сможет стать основным голкипером команды.

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Действующий контракт 35-летнего Хандановича с Интером рассчитан до лета 2021 года. Стороны пока не обсуждали продления соглашения.

Отметим, что в текущем сезоне Муссо сыграл за Удинезе 22 матча в Серии А. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

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