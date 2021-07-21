Миланский клуб решил поберечь своих футболистов перед стартом Серии А.

Интер на своем официальном сайте сообщил об отмене поездки команды в США.

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Пресс-служба команды объяснила этот шаг неблагоприятной ситуацией с пандемией. Недавно такое же заявление сделал и Арсенал, лондонский и миланский клубы должны были сыграть товарищеский матч за океаном.

Напомним, Интер является действующим триумфатором Серии А. Новый сезон подопечные Индзаги начнут 21 августа поединком против Дженоа.

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