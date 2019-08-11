Интер все еще пытается подписать Ракитича – Барселона объявила свои условия

Ключевой хавбек Барселоны Иван Ракитич может покинуть Камп Ноу.

Боссы Интера готовят Барселоне официальное предложение по трансферу Ивана Ракитича, сообщает Sport.es.

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В лагере каталонского клуба не планируют блокировать переход, но руководство "блаугранас" хочет получить за 31-летнего хорвата минимум 50 млн евро.

На трансфере финалиста ЧМ-2018 лично настаивает главный тренер Интера Антонио Конте.

В прошлом сезоне Ла Лиги Ракитич провел 34 матча, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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