toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Интер все еще пытается подписать Ракитича – Барселона объявила свои условия

18:06 80 Читати українською
Интер все еще пытается подписать Ракитича – Барселона объявила свои условия
Иван Ракитич / Фото Diario AS

Ключевой хавбек Барселоны Иван Ракитич может покинуть Камп Ноу.

Боссы Интера готовят Барселоне официальное предложение по трансферу Ивана Ракитича, сообщает Sport.es.

Вальверде: Я не знаю, останется ли Ракитич в Барселоне

В лагере каталонского клуба не планируют блокировать переход, но руководство "блаугранас" хочет получить за 31-летнего хорвата минимум 50 млн евро.

На трансфере финалиста ЧМ-2018 лично настаивает главный тренер Интера Антонио Конте.

В прошлом сезоне Ла Лиги Ракитич провел 34 матча, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне

blog_ava
Манчестер Юнайтед – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ
18:25
1642
Теги
Трансферы Чемпионата Италии Италия Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Иван Ракитич Иван Ракитич Интер Интер Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
мин
Карпаты
19:30
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук