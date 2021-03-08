Форвард итальянского Беневенто Адольфо Гаич, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, снова попал на радары миланского Интера.

Аргентинский нападающий может пойти на повышение летом, утверждает Calciomercato.

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К кандидатуре Гаича вернулся Интер. "Нерадзурри" интересовались форвардом еще во времена выступлений за Сан Лоренсо, но затем потенциальный трансфер заблокировал наставник миланцев Антонио Конте. Ныне тренерский штаб Интера рассматривает вариант с подписанием Гаича на роль дублера Ромелу Лукаку. Помочь переходу должна приемлемая сумма отступных.

С января Адольфо Гаич защищает цвета Беневенто на правах полугодовой аренды из ЦСКА Москва. В его активе 3 матча в Серии А, в которых забил 1 мяч.

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