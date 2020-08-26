Полузащитник Стефано Сенси стал полноценным игроком миланского Интера. Его контракт принадлежал середняку итальянской Серии А – Сассуоло.

"Нерадзурри" выкупили 25-летнего хавбека, сообщает Sky Sport Italia.

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Сезон 2019/20 Сенси провел на Джузеппе Меацца на правах аренды. Итальянец сумел убедить Антонио Конте в необходимости полноценного трансфера. Опция выкупа была активирована Интером сразу же после встречи главного тренера с владельцем клуба, в ходе которой определилось будущее специалиста – Конте останется тренером миланцев минимум еще на год.

В минувшем сезоне Стефано Сенси провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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