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Интер в шаге от подписания Видаля, – СМИ

18:00 72 Читати українською
Интер в шаге от подписания Видаля, – СМИ
Артуро Видаль / EFE

Полузащитник испанской Барселоны Артуро Видаль близок к переходу в миланский Интер.

Будущее 32-летнего хавбека связано с "нерадзурри", утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на чилийское издание La Cuarta.

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Переговоры сторон находятся на финальной стадии. Интеру осталось согласовать зарплату Видаля. Опытный чилиец считает, что контракт с миланцами может быть последней крупной сделкой в ​​карьере, поэтому хочет зарабатывать на Джузеппе Меацца ориентировочно 13 млн евро за сезон и контракт на 2-3 года.

Если Интер согласится на условия Видаля, то ветеран станет самым высокооплачиваемым игроком "черно-синих". В данный момент в команде Антонио Конте больше всех зарабатывает Ромелу Лукаку – 12 млн в евровалюте. Переход хавбека Барсы должен помочь каталонцам в трансфере форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

В нынешнем сезоне Артуро Видаль провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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