Интер в меньшинстве переиграл Сампдорию и снова вернул себе первую строчку: 6-й тур Серии А, матчи субботы

В рамках 6-го тура чемпионата Италии состоялось несколько поединков. Счета и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 6-й тур

Ювентус – СПАЛ – 2:0

Голы: Пьянич, 45, Роналду, 78

Сампдория – Интер – 1:3

Голы: Янкто, 55 – Сенси, 20, Санчес, 24, Гальярдини, 61

Сассуоло – Аталанта – матч начнется в 21:45

Буффон побил рекорд легендарного Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне

Чемпион Италии принимал на своем поле аутсайдера чемпионата – СПАЛ. Туринцы отставали от Интера, который занимает первое место, на два очка и планировали подойти к очной встрече с миланской командой, которая состоится в следующем туре, с максимальным результатом.

Весь первый тайм хозяева буквально провисели на воротах соперника, однако оборона СПАЛа работала на последнем дыхании на отбой. В конце первого тайма "старая синьойора" потеряла два супершанс: сначала Этрит Бериша продемонстрировал фантастическую реакцию и в невероятном прыжке отразил круглого после удара Аарона Рэмзи, а уже через мгновение Криштиану Роналду вымотал оборону соперника и сбросил под удар партнеру – защитники вынесли круглого с линии ворот. В конце концов, на 45-й минуте Миралем Пьянич после передачи Сами Хедиры в касание пробил под левую штангу и открыл счет в матче.

После перерыва туринцы продолжили наращивать свое преимущество и на 78-й минуте Роналду после длинной навесной передачи от Дибалы отправил мяч в правый нижний угол ворот. СПАЛ пытался сократить счет, однако не представил достаточно аргументов в виде точных выстрелов в ворота Буффона. На предпоследней минуте матча мог забивать Дибала – осуществив индивидуальный проход к линии штрафной он нанес удар, после которого мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой стойки! Дублем не суждено было отличиться и Роналду – на четвертой добавленной к матчу минуте голкипер гостей спас свою команду от разгрома.

Победа принесла Ювентусу 16 очков и первое место в турнирной таблице, СПАЛ с 3 баллами остался предпоследним.

В другом матче тура Интер мог раз огорчить "зебр", вернув себе первую строчку в случае победы в выездном матче против Сампдории. "Змеи" уже в первом тайме, казалось, справились с этой задачей. Ударная 4-минутка произошла в середине тайма. Сначала Сенси ударом издалека классно попал в левый угол так, что голкипер даже не шелохнулся, а за три минуты тот же Сенси как пробивал еще раз, но удар оказался передачей на Санчеса, который с близкого расстояния расстрелял ворота – 0:2.

Второй тайм начался с удаления героя первой половины – Санчес получил вторую желтую и заблаговременно покинул поле. Хозяева воспользовались численным преимуществом и уже на 55-й отыграли один мяч – Янкто попал прямо в дальний угол после передачи от Линетти. Однако даже в меньшинстве миланцы смогли снова увеличить счет в свою пользу. Гальярдни со второй попытки переиграл голкипера после шедевральной разрезной передачи в центр штрафной – 1:3! В итоге Интер побеждает на характере и подтверждает серьезность своих намерений по завоеванию "скудетто" в текущем сезоне.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ