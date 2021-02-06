Программу 21-го тура чемпионата Италии открывал матч во Флоренции между Фиорентиной и Интером. Миланцы подходили ко встрече в не самом лучшем психологическом состоянии – в последних пяти турах Серии А они теряли очки трижды, расписав ничьи с Ромой и Удинезе, а также проиграв Сампдории. Кроме того, "нерадзурри" потерпели поражение в первом полуфинале Кубка от Ювентуса. Таким образом, сегодня подопечным Антонио Конте была необходима победа – тем более, что она хотя бы на двое суток вывела бы Интер на первое место в таблице.

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Гости с первых минут захватили инициативу, а уже на 6-й Барелла мог открывать счёт, замкнув прострел в центр штрафной. Дронговски с большим трудом спас "фиалок", а те на 13-й минуте ответили ударом Эйссерика из-за пределов штрафной. Мимо левой штанги. К сожалению, после такого бодрого старта команды затормозили минут на пятнадцать, не создав ничего интересного, однако на 31-й Интер оживил игру неожиданным голом – это Барелла красивым ударом метров с 24-х закрутил мяч в правый угол. 0:1!

Фиорентина уже через пять минут могла сравнять счёт вследствии вбегания Бонавентуры на правый край штрафной и мощного выстрела – миланцев спасла перекладина, а добивание от Бираги смог взять Ханданович! Интер ответил в компенсированное время ударом головой в исполнении Лукаку. Мяч прошёл над перекладиной. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "нерадзурри".

На старте второго тайма Фиорентина проверила бдительность Хандановича выстрелом Бонавентуры с левого фланга штрафной. Самир не спал, а Интер в ответ шокировал "фиалок" голом уже через минуту – это Перишич замкнул прострел на дальнюю штангу после шикарного прохода Хакими правым флангом. 0:2! На 55-й миланці забили и третий гол усилиями Лукаку, которому удалось сыграть на добивании после удара Перишича с острого угла, но взятие ворот отменили – Иван находился в офсайде.

В середине второго тайма Интер устроил настоящий навал, а Фиорентина лишь чудом избежала разгрома. Так, на 63-й минуте Лукаку замыкал прострел Хакими в центр штрафной – рядом с правой штангой! На 65-й Перишич нанёс мощный удар из-за пределов штрафной в дальний нижний угол – Дронговски парировал. На 66-й туда же головой пробивал Лаутаро – и снова Дронговски спас "фиалок". Ещё через две минуты голкипер ошибся на выходе при подаче с углового, но Бастони не попал в пустые ворота! На 77-й же Лаутаро обыгрался в стеночку с Лукаку, вошёл на правый край штрафной и выстрелил в дальний – Дронговски снова исполнил блестящий сейв.

Фиорентина в ответ ничего не создала. Чезаре Пранделли пытался оживить игру, бросив в бой Малькуи, Пульгара, Бареку и Кокорина, но их действия не заставили защитников нервничать. Интер также расслабился, поняв, что победа никуда не убежит. В конце концов, именно её главный арбитр и зафиксировал.

Таким образом, Интер набрал 47 очков, возглавив турнирную таблицу Серии А, однако послезавтра Милан может вернуть себе первую позицию. Фиорентина, имея в активе 22 зачётных балла, опустилась на двенадцатое место.

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