Виктор Коваленко отдохнул в прошлом туре и вернулся в стартовый состав Специи. Команда украинца довольно активно начала поединок и едва не шокировала действующих чемпионов на 6-й минуте. Маджоре классной передачей нашел в чужой штрафной Гаяси. Ханданович отчаянно бросился в ноги Эммануэлю и смог заблокировать удар. Только угловой для хозяев.

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А что же Интер? В первые полчаса так и не скажешь, что "нерадзурри" должны исключительно побеждать, чтобы улучшить свои шансы на защиту титула. Подопечные Тьягу Мотты действовали гораздо интереснее и опаснее. Моментами можно говорить даже о доминировании Специи. Прекрасный момент был у Коваленко. Виктор подал угловой и побежал в штрафную. Во второй фазе атаки мяч дошел до украинца, который не сумел подстроиться и пробить должным образом.

Расплата за такое расточительство оказалась молниеносной. Д'Амброзио выиграл верховую борьбу и сбросил под удар Брозовичу. Хорват с линии штрафной мощным выстрелом снял паутину с девятки ворот Проведеля. У голкипера не было шансов среагировать. Вот так Интер из довольно неочевидного момента забил и ушел на перерыв лидером. Коваленко остается только корить себя за упущенный шанс, ведь на второй тайм Виктор уже не вышел. Его заменил Агудело, который сразу мог сравнивать. Снова Ханданович спас.

Команды очень активно начали вторую половину, обменявшись опасными выпадами. Однако поддерживать такой темп удалось только Интеру. Здесь следует отметить грамотные замены Симоне Индзаги. Лаутаро Мартинес заменил Джеко и очень быстро удвоил преимущество, откликнувшись на прострел Перишича. В конце концов, Специя не дала Хандановичу провести "сухой" мяч. В конце игры Маджоре забил еще один роскошный гол в ту же девятку, в которую пробил Брозович. "Орлята" попытались устроить штурм, но нарвались на контрвыпад. Мартинес выкатил Алексису в очень выгодную позицию. Чилиец не промахнулся.

Благодаря очередной победе Интер набрал 69 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. Милан, отстающий на одно очко, матч отчетного тура сыграет позже, но у "нерадзурри" еще одна игра в запасе. Специя имеет очень солидный отрыв от зоны вылета, потому может не волноваться.