Интер увеличил предложение Тоттенхэму по Эриксену

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен все еще может покинуть Туманный Альбион.

Миланский Интер не оставляет попыток подписать полузащитника лондонского Тоттенхэма Кристиана Эриксена еще зимой, а потому увеличил свое финансовое предложение, сообщает издание The Guardian.

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"Черно-синие", ранее предлагавшие за 27-летнего игрока 10 млн евро с бонусами, добавили к предыдущей сумме еще 5 млн. "Змеи" убеждены, что 15 млн евро плюс бонусы должны убедить руководство "шпор" отпустить датчанина, который через пол года может покинуть команду бесплатно.

Эриксен, который уже договорился с миланцами о деталях личного контаркт, готов остаться в Лондоне до лета, чтобы выполнить все условия соглашения с клубом, однако главный тренер Интера Антонио Конте заинтересован в подписании датчанина уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Эриксен в текущем сезоне провел за свой клуб в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает датчанина в 90 млн евро.

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