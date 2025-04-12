Состоялись очередные матчи 32-го тура Серии А. Отчет и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Серия А, 32 тур

Венеция – Монца – 1:0

Гол: Фила, 72

Удаление: Фила, 90+7 (Венеция)

Интер – Кальяри – 3:1

Голы: Арнаутович, 13, Лаутаро, 26, Биссек, 56 – Пикколи, 48

Ювентус – Лечче – начало матча в 21:45

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Венеция и Монца – две худшие команды Серии А и в очной встрече пытались решить судьбу трех очков, которые очень важны в борьбе за выживание. В первом тайме команды ничего особенного не создали. После перерыва рисунок игры почти не изменился, но Венеция сумела реализовать один из своих моментов. Фила получил пас, находясь на границе вратарской площади, и переправил мяч в ворота. Венеция осталась на 19 месте с 24 баллами, а Монца занимает последнюю строчку с 15 очками.

Интер легко одолел Кальяри. В первом тайме гости лишь дважды сумели пробить по воротам соперника. "Нерадзурри", пользуясь преимуществом, легко забили два мяча. Сначала Арнаутович классно пробил, удачно распорядившись передачей Аугусто, а затем Марко ассистировал Лаутаро. К слову, Мартинес оформил свой 20 гол за Интер во всех турнирах.

После перерыва Кальяри отыграл один гол. Пикколи классно замкнул головой навес в штрафную площадь. Третий гол Интера пришел со стандарта. Димарко подал угловой, а Биссек удачно пробил. Благодаря победе "нерадзурри" увеличили отрыв от Наполи до шести очков. Кальяри остался на 15 строчке с 30 баллами.

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