Интер устроит распродажу, чтобы подписать Лукаку

Интер готов пойти на радикальные шаги для трансфера форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

Сразу два игрока "нерадзури" могут сменить место работы, чтобы миланский клуб усилился Ромелу Лукаку, сообщает Daily Mail.

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Интер намерен продать хавбека Жоау Мариу и защитника Эстеван Дальбера. Клуб рассчитывает выручить от трансфера обоих игроков около 45 млн евро. Хотя этой суммы недостаточно, чтобы компенсировать МЮ уход Лукаку, ведь манкунианцы оценивают бельгийца в 85 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Лукаку провел 32 матча, в которых отметился 12-ю голами и ассистом.

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