"Нерадзурри" потеряли 245,6 млн евро в прошлом сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Добавим, что это является рекордом Серии А.

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Убытки увеличились из-за пандемии COVID-19 и отсутствия болельщиков на стадионе – выручка Интера снизилась с 373,3 до 364,7 млн евро. Продажи Хакими и Лукаку пополнят бюджет клуба только с сезона 2021/22.

К слову, до этого рекордные убытки в Серии А понес принципиальный соперник – Ювентус, который в сезоне 2020/21 потерял 209,9 млн евро.

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