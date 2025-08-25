В понедельник, 25 августа, состоялись несколько поединков Серии А сезона 2025/26. Счета и видеообзоры матчей смотрите на "Футбол 24".

Серия А, 1-й тур

Интер – Торино – 5:0

Голы: Бастони, 18, Тюрам, 36, 62, Мартинес, 52, Бонни, 72

Удинезе – Верона – 1:1

Голы: Кристенсен, 53 – Сердар, 73

Интер разгромил Торино даже без дисквалифицированных Чалханоглу и Эспозито. То, что "быки" оказались плохо готовыми к старту сезона, стало понятно уже на первой минуте – именно тогда Интер создал первый голевой момент: Тюрам оказался неточным при замыкании передачи Димарко.

Начало разгрому было положено на 18-й минуте, Интер забил свой классический гол при Симоне Индзаги – после розыгрыша стандарта. Это Бастони пришел на подачу с углового и замкнул навес Бареллы на ближнюю штангу.

"Нерадзурри" удвоили преимущество благодаря ошибке Мазины, который отдал мяч Мхитаряну. Так снаряд оказался сначала в ногах Тюрама, а затем – в сетке ворот Торино.

Третьим автором голов стал капитан Лаутаро Мартинес. "Быки" попытались построить позиционную атаку от ворот, за что и поплатились. На этот раз индивидуальную ошибку совершил Гинейтис.

Тюрам оформил дубль, замкнув навес Бастони на дальней штанге, а довершил разгром гостей новичок Интера Бонни. Торино вновь ошибся при построении атаки от своих ворот – команда Марко Барони пропустила после трех передач в исполнении игроков соперника.

Все основные события матча Удинезе – Верона произошли во втором тайме: обе команды забили после розыгрыша угловых. Кристенсен замкнул головой навес Ловрича, а Сердар – после передачи Джоване.

В концовке матча хозяева поля были близки к победе: Камара попал в перекладину из пределов штрафной площади. Ранее каркас ворот также беспокоили Джоване и Саррага.

Верона может внести этот матч себе в актив, поскольку перед игрой считалась крупным аутсайдером. Тем не менее, наставник гостей Паоло Дзанетти уклонился от ответа на вопрос, согласится ли он на ничью.

