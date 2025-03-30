В рамках воскресной программы 30-го тура итальянской Серии А 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2024/25, 30-й тур

Кальяри – Монца – 3:0

Голы: Виола, 49, Гаэтано, 73, Лувумбу, 90+2

Интер – Удинезе – 2:1

Голы: Арнаутович, 12, Фраттези, 29 – Соле, 71

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Кальяри разгромил Монцу (3:0). Эффектные голы Виолы, Гаэтано и Лувумбу не только позволили прервать 5-матчевую безвыигрышную серию, но и увеличили отрыв островитян от зоны вылета до 6 очков. Подопечные Алессандро Несты, в свою очередь, остались на дне турнирной таблицы – до подъема из тройки аутсайдеров им не хватает аж 10 зачетных баллов. Они не знают побед на протяжении 10 туров.

Интер сумел воспользоваться осечкой конкурента в борьбе за Скудетто – Аталанта проиграла Фиорентине, а вот "нерадзурри" победили Удинезе. Первый тайм прошел при тотальном доминировании подопечных Симоне Индзаги, что вылилось в очень красивые голы голы Арнаутовича и Фраттези. В обоих случаях ассистировал Димарко.

Впрочем, во втором тайме фриульцы выровняли ход встречи и даже нанесли больше ударов. Фантастический гол Соле на 69-й минуте возродил интригу в противостоянии, а Лукка на 75-й мог сравнять счет – впрочем, его замыкание в левую девятку с нескольких метров парировал Зоммер. В конце концов, Интер удержал победу (2:1), оторвавшись от Наполи на шесть очков, а от Аталанты на все девять. Вот только партнепойцы свой матч еще не сыграли.

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