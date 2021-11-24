Миланский Интер U-19 одолел сверстников из донецкого Шахтера в поединке 5-го тура Юношеской лиги УЕФА 2021/22. Смотрите видео забитого мяча и самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Юные "нерадзурри" сумели организовать быстрый мяч. На 4-й минуте Лоренцо Пескетола получил передачу в штрафной "горняков" и с левой классно пробил в дальний угол.

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Шахтер U-19 создал несколько возможностей, чтобы сравнять счет. В частности, Ровида спас Интер после удара Гончарука метров с 15-ти. Глущенко не попал в девятку выстрелом из штрафного. Упустили свои моменты также Гулько и Бако. В свою очередь за донетчан сыграла перекладина после сильного удара Кортиновиса.

Шахтер U-19 проиграл Интеру и вылетел из Юношеской лиги УЕФА